Gaziantep Polisinden Fuhuş Operasyonu

Gaziantep'te son iki ayda fuhuş yaptığı tespit edilen 71 kadın ile bu kadınlara fuhuş yaptıran, aracılık eden veya fuhşa teşvik eden, maddi menfaat temin eden 54 şüpheli şahsa yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş olaylarına yönelik olarak son iki aylık süreçte yapılan operasyonlar sonucunda fuhşa aracılık ve yer temin etmekten 42 adet adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca 30 adet fuhuş yapılan yer 1 aylık süre ile mühürlenmek suretiyle kapatıldı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 71 kadın ile bu kadınlar fuhuş yaptıran, aracılık eden veya fuhşa teşvik eden, maddi menfaat temin eden 54 şüpheli şahıs için de gerekli yasal işlemler yapıldı.

Adil makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklanıp cezaevine teslim edilirken, fuhuş yapan bayanlar ile fuhuş müşterilerine toplamda 74 bin 854 TL idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP