Gaziantep Polisinden Fuhuş Operasyonu
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Gaziantep Polisinden Fuhuş Operasyonu

Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bir çok noktaya fuhuş operasyonu düzenledi.

Gaziantep Polisinden Fuhuş Operasyonu

Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bir çok noktaya fuhuş operasyonu düzenledi.

Gaziantep'te 1 Şubat-1 Mart 2018 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince fuhuş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 3 adet masaj salonu 16 adet stüdyo daireye 3 adet masaj salonu ile 16 adet stüdyo dairede fuhuş yapan 43 kadın ve 47 erkek olmak üzere toplam 90 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Şahıslara toplam 47 bin 625 TL idari para cezası uygulandı. 3 adet masaj salonu ve 16 adet stüdyo daire 1 ay süre ile mühürlendi. - GAZİANTEP

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