Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması
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Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:07
Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması

Gaziantep polisi drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Gaziantep polisi drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, 185 araç ve 293 şahsı inceledi. Şüpheli bir şahıstan 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ile ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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