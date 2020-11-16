Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması
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Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması

16.11.2020 16:12 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:39

- Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması Gaziantep polisi drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

- Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması

GAZİANTEP - Gaziantep polisi drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, 185 araç ve 293 şahsı inceledi. Şüpheli bir şahıstan 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ile ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması
Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması
Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması
Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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