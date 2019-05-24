Gaziantep polisinden bayram tedbiri

Gaziantep polisi, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bilgilendirme faaliyetlerine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarındaki trafik yoğunluğunun önemli oranda artış göstermesi göz önünde bulunarak harekete geçildi.

Bu kapsamda vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, taşımacılık sektöründeki kişi ve kurumların sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak, trafik kazalarını önlemek, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yol ve trafik güvenliğini sağlanması ve taşıma faaliyetlerinin disiplin altına alınması amacıyla firma yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımları bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA