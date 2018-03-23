Gaziantep Polisi Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen bir şahıs yakalandı.

Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Şehitkamil bölgesinde uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Hümanız Mahallesinde yakalanarak göz altına alınan M.Y. isimli şüpheli şahısın üzerinde 19 adet beyaz kağıda sarılı satışa hazır vaziyette 1.8 gram Bonzai maddesi, 4 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 0.45 gram ateş buz olarak bilinen metanfetamin maddesi yakalandı. Şüpheli şahıs M.Y'nin yapılan incelemelerinde "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Tehdit ve Yaralama" olmak üzere 4 ayrı suçtan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs M.Y. hakkında adli işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP