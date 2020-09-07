Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor
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Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep polisi çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 144 şahsa işlem yaptı.

Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor
07.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:49

Gaziantep polisi çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 144 şahsa işlem yaptı.

Gaziantep polisi yaptığı çalışmalarda, 15 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 28 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 9 faili meçhul olay aydınlatıldı. 56 aranan şahıs yakalanırken, 45 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı.

Çalışmalarda ayrıca, 101 gram uyuşturucu madde, 5 adet ruhsatsız tabanca 21 adet fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği 28 adet kartuş, 1 adet gasp edilen bisiklet, 2 adet çalıntı araç ve 1 adet çalıntı motosiklet, Bir miktar çalıntı para, çok sayıda çalıntı eşya, 1 adet kumar makinesi, 1 adet suça konu cep telefonu, 2 adet kesici alet, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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