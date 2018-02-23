Gaziantep Polisi Gaspçılara Göz Açtırmıyor

Gaziantep'te bıçak ve silah zoruyla vatandaşların parasını alan iki şahıs polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'te bıçak zoruyla bir vatandaşın 800 TL parası ile cep telefonunun gasp edilmesi ve bir bakkal dükkanında kısa dipçikli av tüfeği göstererek bakkalı sopayla darp edip 500 TL parasını gasp eden 2 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Yakalanan gasp şüphelileri M.T.D. ve H.Y. isimli şahıslarla ilgili yapılan araştırmalarda şahısların bir çok hırsızlık ve gasptan arandığı ortaya çıktı.

Gasp şüphelisi M.T.D. ve H.Y. yapılan adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP