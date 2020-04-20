Gaziantep polisi denetimlerini sürdürüyor
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Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Gaziantep polisi denetimlerini sürdürüyor

Gaziantep polisi denetimlerini sürdürüyor Yeni tip korona virüsü denetimlerinin yanı sıra polis günlük faaliyetlerine de devam ediyor Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin yanı sıra Gaziantep polisi günlük faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

20.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:34
Gaziantep polisi denetimlerini sürdürüyor

Gaziantep polisi denetimlerini sürdürüyor

Yeni tip korona virüsü denetimlerinin yanı sıra polis günlük faaliyetlerine de devam ediyor

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin yanı sıra Gaziantep polisi günlük faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde uygulanan faaliyetler kapsamında, 13 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 15 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapıldı. GBT sorgulamalarında 24 aranan şahıs yakalanırken, 37 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

"Yetkisiz çakara geçit yok"

Emniyet müdürlüğü trafik ekiplerince, il merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 785 araç kontrol edildi. Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 50 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 1 sürücüye çakar lamba takmaktan, 5 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 60 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 119 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 28 araç trafikten men edilirken 2 sürücü belgesine el konuldu. Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgeye istinaden il genelinde yapılan denetimlerde 587 araç kontrol edildi. Denetimde 64 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı hıfzıssıhha kanununa istinaden işlem yapıldı.

"3 şüpheli şahısta uyuşturucu ve silah ele geçirildi"

Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise durumundan şüphelenen araç durduruldu. 3 şahısta yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 11 adet dolu fişek ve bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.3 şahsa da sokağa çıkma yasağı ihlali ve diğer suçlardan adli ve idari işlem başlatıldı.

Gaziantep polisi denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: İHA

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