Gaziantep Polisi 37 Günde 145 Olayı Aydınlattı

Gaziantep il genelinde son zamanlarda meydana gelen asayiş olayları ile ilgili şube görevlileri tarafından yapılan araştırmalar sonucu 01 şubat 2018 ile 09 mart 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmaların tablosu aktarıldı. Polis 37 günde 145 olayı aydınlattı.

Gaziantep il emniyet müdürülüğü tarafınca yapılan araştırmalar sonucu, son zamanlarda meydana gelen asayiş olayların elde edilen sayılar belirtildi.Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, yapılan çalışmaların tablosunu aktardı.

Gaziantep İl genelinde meydana gelen Asayiş olayları ile ilgili 01 Şubat 2018 - 09 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar, 34 Adet İşyeri ve Kurumdan Hırsızlık, 19 Adet Evden Hırsızlık, 13 Adet Otodan Hırsızlık, 7 Adet Açıktan Hırsızlık, 37 Adet Oto Hırsızlığı, 12 Adet Motosiklet Hırsızlığı, 12 Adet Kapkaç, 7 Adet Dolandırıcılık, 4 Adet Yankesicilik, Olmak üzere toplam 145 olay aydınlatıldı. Şüpheli şahıslardan elde edilen malzemeler müştekilerine teslim edildi. Olaylara karıştıkları tespit edilen 124 şahıs operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 52'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP