Gaziantep Polisgücü Zirvenin Tek Sahibi

2017-2018 Sezonu Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 2. Etap maçları Konya'da başladı. İlk Etap'ı lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek takımları, 2. Etap'taki ilk maçlarını da kazanarak iddialarını ortaya koydu.

Konya Saraçoğlu Hokey Sahası'nda oynanan Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 2. Etap ilk maçlarında Gaziantep Polisgücü Kadın takımı, rakibi Kahramanmaraş Hokey takımını 7-1'lik farklı bir skorla yenmeyi başardı. Gaziantep Polisgücü Erkek takımı ise karşılaştığı Nizip GSK takımını 3-0'lık skorla mağlup etti.

"Moraller Yüksek, Şampiyonluk Hakkımız"

Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi 2017-2018 Sezonu Süper Lig 1. Etap maçlarını kadın ve erkek takımlarının lider olarak tamamladığını hatırlatan Gaziantep Polis Gücü Hokey Takımı Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Süper Lig'de her iki takımımız da liderlik koltuğunda oturmayı hak ediyor. Lider olarak tamamladığımız Birinci Etap'ın ardından İkinci Etap maçlarında da liderliğimizi koruyarak Türkiye Şampiyonu olmayı ve bu yıl olduğu gibi 2019 yılında da Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında her iki takımımızla Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyoruz. Sporcularımızın ve teknik adamlarımızın moralleri yüksek ve şampiyonluğa inanıyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum. İlk maçlarımızı kazandık ama daha oynayacağımız zorlu karşılarımız var. Bu karşılaşmalardan da galip ayrılmayı istiyoruz. Antrenörlerimiz Yusuf Kasım ve Ayşe Kasım ile her iki takımımızın sporcularını kutluyor başarılar diliyorum" diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler"

Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek takımları, 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. İkinci Etap karşılaşmalarının hemen ardından erkek hokey takımımı Danimarka Kopenhag'da kadın hokey takımı ise Avusturya Viyana'da Türkiye'yi çim sahada temsil ederek, zorlu rakipleri ile Avrupa Şampiyonluğu için yarışacak. - GAZİANTEP