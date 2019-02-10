Gaziantep Polisgücü, Trophy'yi Galibiyetle Bitirdi

Gaziantep Polisgücü Türkiye'yi temsilen mücadele ettiği Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy final aşamasındaki son maçında Polonya ekibi WKS Grunwald Poznan takımını 6-5 mağlup etti. Bu maçı kazanarak final aşamasını galibiyetle bitiren Gaziantep Polisgücü Avrupa'nın en iyi dört takımından biri olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu yıl Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'yi galibiyetle bitirerek önemli bir başarıya imza attı. Turnuvayı 18 puanla tamamlayan Gaziantep Polisgücü'nün şampiyonadaki derecesi diğer rakiplerinin oynayacağı maçların ardından belli olacak ve düzenlenecek seremoniyle başarılı takımlara kupa ve madalya takdiminde bulunulacak.

Hırvatistan'ın Zelina kasabasındaki spor salonunda oynanan çok iyi başlayan ve ilk dakikalarda 2-0 öne geçen Polisgücü, rakibinin ilk yarının son anlarında attığı iki golle devreye 2-2'lik eşitlikle gitti. Karşılıklı ataklarla ve gollerle geçilen ikinci yarının son dakikalarında penaltı-korner'den bulduğu golle öne geçen Gaziantep ekibi maçı 6-5 üstün bitirdi.

Büyükelçi Hızlan'dan tebrik

Öte yandan Zelina Spor Salonu'nda oynanan maçı Zagreb Büyükelçisi M.Babür Hızlan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı Başkanı Mehmet Kaplan ile birlikte çok sayıda gurbetçi vatandaş da takip ederek Gaziantep Polisgücü'ne destek verdi. Maçın ardından Büyükelçi Hızlan tüm takımı tek tek tebrik etti.

29 kez rakip kaleyi havalandırdılar

Turnuvada birbirinden güçlü rakiplerle karşılan Gaziantep Polisgücü ilk maçında Danimarka ekibi Soerbymagle HC'yi 12-2, ikinci maçında Fransız Amiens'i 5-2 mağlup edip, İngiliz East Grinstead ve İspanyol SPV Complutense takımlarına 4-3 mağlup olduktan sonra Trophy'deki son maçında WKS Grunwald Poznan takımını 6-5'lik skorla mağlup ederek şampiyonayı tamamladı. Turnuva boyunca rakip kalelere 29 gol atan Gaziantep ekibi kendi kalesinde ise 17 gol gördü.

Trophy'de Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı'nın Teknik Direktörlüğünü Yusuf Kasım yaparken, Mustafa Karalar da yardımcı antrenör olarak görev alıyor. Takımın kadrosunda ise Mustafa Öğretici, Javit Golmuhammadi, Alparslan Bozkurt, Mahmut Cengiz, Yakup Bahrami, Reza Beithade, Bedhat Beiranvad, Celal Aydın, Ali Özkılıç, Ahmet Çeker, Yusuf Yaşar, Reza Noutzade, Batuhan Erman ve Veysi Gürler gibi oyuncular yer alıyor.

Avrupa'nın en iyileri arasına girdi

Şampiyonanın ardından 2020'de düzenlenecek Trophy liginde oynamayı garantileyen Gaziantep Polisgücü Avrupa'nın en iyi dört takımından biri oldu. Maçlarını tamamlayan Gaziantep Polisgücü turnuvanın ardından düzenlenecek seremoniden sonra akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket edecek ve Pazartesi sabah 06.15'teki tarifeli Türk Hava Yolları uçağıyla Gaziantep'e dönecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA