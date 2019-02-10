Gaziantep Polisgücü Trophy'de Üçüncü Oldu

Gaziantep Polisgücü Türkiye'yi temsilen mücadele ettiği Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de maçları tamamlanmasının ardından toplamda 18 puan toplayarak üçüncü oldu ve önemli bir başarıya imza attı.

Bu yıl Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de maçlar tamamlandı. İki grup halinde oynanan maçların ardından yapılan dörtlü final sonucu Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü turnuvayı üçüncü bitirerek bronz madalya aldı. Şampiyonada İspanya ekibi SPV Complutense birinci olarak altın madalya ve kupasını alırken, Polanya takımı WKS Grunwald Poznan ikinci, İngiltere ekibi East Grinstead ise dördüncü oldu.

Zelina Spor Salonu'nda yapılan seremoniyle takımlar kupalarını ve madalyalarını alırken, şampiyonanın çeşitli dallarındaki en iyi hokeycilere ise plaket ve ödül veridi. Turnuvayı üçüncülükle bitiren Gaziantep Polisgücü şampyinada ter döktüğü maçlarda Danimarka ekibi Soerbymagle HC'yi 12-2, Fransız Amiens'i 5-2 ve Polanya ekibi WKS Grunwald Poznan takımını 6-5 da mağlup ederken, İngiliz East Grinstead ve İspanyol SPV Complutense takımlarına ise 4-3'lük skorlarla mağlup oldu. Turnuva boyunca rakip kalelere 29 gol atan Gaziantep ekibi kendi kalesinde ise 17 gol görerek en az gol yiyen takımlardan biri oldu.

Seremoninin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı Başkanı Mehmet Kaplan, "Türkiye tarihinde ilk kez böyle bir şampiyonaya katılmamıza rağmen önemli başarı elde ettik. Burada hem Gaziantep'i hem de Türkiye çok güzel temsil ettik. Takımımızla gurur duyuyoruz ve inşallah bir daha ki sene şampiyon olacağız diyoruz" diye konuştu.

Öte yandan seremoninin ardından şampiyonaya katılan bütün takımlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek renkli görüntüler oluşturdular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA