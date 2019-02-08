Gaziantep Polisgücü'nden Trophy'ye Süper Başlangıç

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlen Avrupa Trophy Hokey Şampiyonası'nda ilk maçına çıkan Gaziantep Polisgücü, rakibi Soerbymagle HC'yi 12-2'lik skorla mağlup etti.

Hırvatistan'nın başkenti Zegreb'de düzenlenen ve Türkiye'yi Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı'nın temsil ettiği Avrupa Trophy Hokey Şampiyonası Zelina Spor Salonu'nda başladı.

Şampiyonada East Grinstead (İngiltere), Soerbymagle HC (Danimarka) ve Amiens (Fransa) takımlarıyla A Grubunda yer alan Gaziantep Polisgücü ilk maçında Danimarka ekibi Soerbymagle HC ile karşılaştı. Gaziantep Polisgücü baştan sona üstün götürdüğü maçı 12-2 gibi farklı bir skorla kazanarak şampiyonaya etkili bir başlangıç yaptı.

Zelina Spor Salon'nunda oynanan maça üstün başlayan ve daha ilk dakikalarda ilk golü atan Gaziantep Polisgücü, rakibinin beraberlik golünü atmasının ardından etkisini daha da arttırarak ilk yarıyı 5-1 önde kapattı.

İkinci yarıda da güzel oyununu sürdüren Gaziantep Polisgücü zorlu maçı 12-2'lik bir skorla kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Turnuvadaki ikinci maçını bugün yerel saatle 15.00'te Amiens ile yapacak olan Gaziantep Polisgücü bu maçı da kazanıp final aşamasını garantilemeye çalışacak. - ZAGREB

Kaynak: İHA