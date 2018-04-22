Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Gol Olup Rakip Kalelere Yağıyor

Kadınlar Açık Süper Lig 1. Etap maçlarında dün rakibi Kahramanmaraş'ı 8-0'lık farklı bir skorla yenen Gaziantep Polis Gücü Kadın Hokey Takımı bugün Konya'da karşılaştığı Buca HEM Spor Kadın Hokey Takımını da 6-0'lık skorla yenerek ligin en iddialı takımı unvanını korudu.

Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında start alan 2017-2018 Sezonu Kadınlar Açık Süper Lig 1. Etap maçları ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1. Etap maçlarında Gaziantep Polis Gücü Spor kadın takımı adeta gol olup, rakip filelere yağdı. Dün oynadığı ilk maçlarında Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı rakibi Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü Kadın Hokey takımını 8-0'lık farklı bir skorla yenerken bu gün karşılaştığı Buca HEM Spor Kulübü Kadın Hokey Takımını 6-0'lık skorla yenerek süper ligdeki puanını 6'ya yükseltti. Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımları antrenörü Yusuf Kasım gerek erkek gerekse kadın takımlarının büyük özverilerle maçlara hazırlandığını belirtti. Kadın ve erkek takımlarının 17 Mayıs'ta Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonana Türkiye'yi temsilen katılacağını hatırlatan Antrenör Kasım, Türkiye Hokey Açık Alan Süper Ligi 1.Etabından her iki takımın da başarıyla çıkacağına inandığını ifade etti.

Takımı yalnız bırakmayan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Konya'da maçları izleyen Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ise edilen sonuçlardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

27 Nisan'a kadar maçlar devam edecek

İkinci müsabakaların oynandığı Kadınlar ve Açık Alan Süper Lig 1. Etap maçları, 27 Nisan 2018 Cuma gününe kadar Konya'da devam edecek. İkinci maçı da farklı bir skorla kazanan Gaziantep Polis Gücüspor Kadın Hokey, ligin en iddialı takımı olarak gösteriliyor.

Öte yandan Türkiye'nin en güçlü kadrosuna sahip olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, geçtiğimiz ay içerisinde Avrupa'da da destan yazarak, Avrupa Şampiyonluğunu dördüncü kez Türkiye'ye getirmişti. - GAZİANTEP