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Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası Challenge 3'de şampiyon oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası Challenge 3'de şampiyon oldu

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası'nda A Grubu'ndaki son maçında HAHK Mladost takımını 5-1 yenerek namağlup şampiyon oldu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası'nda A Grubu'ndaki son maçında HAHK Mladost takımını 5-1 yenerek namağlup şampiyon oldu.

Gaziantep Polisgücü, Hırvatistan'ın Sveti Ivan Zelina kasabasında düzenlenen turnuvadaki son maçında ev sahibi HAHK Mladost ile karşılaştı.

Müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynayarak HAHK Mladost'u 5-1 yenen Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan Slovenya'nın Predanovci kentinde düzenlenen Kulüpler Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası A Grubu'nda Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı şampiyonadaki son maçında güçlü rakibi Copenhagen HC'yi 3-1 yendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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