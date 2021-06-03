Gaziantep Polisgücü Hokey Takımları Süper Lig'e hazır

Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımları, Gaziantep'te yapılacak olan 2020-2021 Açık Alan Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'ne hazır.Türkiye Hokey Federasyonu 2020-2021 Açık Alan Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'ne Gaziantep ev sahipliği yapacak.

Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımları, Gaziantep'te yapılacak olan 2020-2021 Açık Alan Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'ne hazır.

Türkiye Hokey Federasyonu 2020-2021 Açık Alan Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'ne Gaziantep ev sahipliği yapacak. 5 Haziran'da başlayacak olan şampiyonalara kadın ve erkek takımlarıyla katılacak olan Gaziantep Polisgücü Spor hokey takımlarının hazırlıklarını tamamladığını açıklayan Başkan Mehmet Kaplan, Süper Lige katılacak takımlara başarılar diledi.

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Hokey Federasyonu 2020 - 2021 Sezonu Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Lig'ine kadın ve erkek takımlarıyla katılacak olan Gaziantep Polisgücü Spor takımları hazırlıklarını tamamladı. 5-18 Haziran 2021 tarihleri arasında Gaziantep'te oynanacak THF Süper Lig maçlarıyla ilgili hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Covid-19 tedbirleri kapsamında maçlarımız ertelenmişti. Gaziantep önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olup, hepimiz bunun heyecanını hissediyoruz. 5-18 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye Hokey Federasyonu 2020-2021 Sezonu Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligleri kentimizde oynanacak. Kulübümüzün gerek erkek, gerekse kadın takımı THF Süper Ligi'nin yenilmez şampiyonları olarak bu güne kadar Türkiye kupalarını kucaklayarak Gaziantep'e getirmeyi başardı. İnanıyoruz ki bu yılın kadın ve erkek takımlarında da şampiyonluğu Gaziantep Polisgücü Spor takımları kucaklayacaktır. Kentimizde iki hafta boyunca adeta hokey önemli bir spor gündemi olarak hokey severlere ziyafet tadında maçlar izletecek. Türkiye'nin en güçlü takımlarının yarıştığı bu şampiyonaya bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı