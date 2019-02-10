Gaziantep Polisgücü - Grunwald Poznan: 6 - 5

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Şampiyonlar Ligi Trophy'deki son maçında Polonya'nın Grunwald Poznan ekibini 6-5 mağlup etti.

Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda grup maçlarının tamamlanmasının ardından başlayan dörtlü final mücadelelerinin son karşılaşmasında Gaziantep Polisgücü, Polonya ekibi ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan ve peş peşe bulduğu goller ile 2-0 öne geçen Gaziantep temsilcisi, daha sonra rakibinin gollerine engel olamayınca ilk yarı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Çekişmeli geçen ikinci yarı sonunda gülen taraf Gaziantep oldu ve zorlu müsabakadan 6-5 galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonayı 18 puanla tamamlayan Gaziantep ekibini son maçında Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ile az sayıda Türk taraftar da yalnız bırakmadı.

Büyükelçi Hızlan, Federasyon Başkanı Karakan ve Kulüp Başkanı Kaplan, karşılaşma sonunda Polisgücü Hokey takımı oyuncularını kutladı.

- Hırvatistan

Kaynak: DHA