Gaziantep Polisgücü Grubunu İkinci Bitirdi

Gaziantep Polisgücü Türkiye'yi temsilen mücadele ettiği Avrupa Hokey Şampiyonlar Ligi Trophy üçüncü maçında İngiltere'nın East Grinstead takımına 4-3 mağlup oldu. Bu maçın ardından grubunu 2 galibiyet, bir mağlubiyetle tamamlayan Gaziantep ekibi grup ikincisi olarak dörtlü finale kaldı.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlen Avrupa Hokey Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ilk maçında Danimarka ekibi Soerbymagle HC'yi 12-2, ikinci maçında da Fransız Amiens'i 5-2 mağlup eden Gaziantep Polisgücü gruptaki son maçında da turnuvanın iddialı takımlarından İngiliz East Grinstead takımına 4-3 mağlup oldu.

Zagreb yakınlarındaki Zelina Spor Salonunda oynanan ve oldukça gergin geçen ve hakemlerin taraflı bir yönetim sergilediği maça iki takım da kontrollü başlarken karışılıklı ataklarla geçen ilk devre 2-1 Gaziantep Polisgücü'nün üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda rakibine baskısını arttıran Polisgücü rakibinin serbest atışlardan bulduğu gollere karşılık veremeyince sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Hokey Fedearasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Zor bir maç oynadık. Maça da iyi başladık ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattık. İkinci yarıda ise İngilizlerin taktik haline getirdiği maçı germe olayıyla baş edemedik. Hakemler de buna göz yumup taraflı bir yönetim sergileyince mağlup olduk ve ortaya böyle bir sonuç çıktı ama biz şansımızı sonuna kadar zorlayıp şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

Turnuvada A grubundaki ilk iki maçını kazanıp, üçüncü maçında mağlup olan Gaziantep Polisgücü dörtlü finale kaldı. Şampiyonluk yolunda diğer grupta oynanacak maçların tamamlanmasını bekleyecek olan Gaziantep Polisgücü bu maçların ardından rakibinin belli olmasıyla bu akşam saatlerinde final bileti için sahaya çıkacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA