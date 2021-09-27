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Gaziantep Polisgücü Erkek ve Kadın Hokey Takımları Avrupa şampiyonu oldu

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep Polisgücü Erkek ve Kadın Hokey Takımları Avrupa şampiyonu oldu

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 3, Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı ise Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası'nda şampiyon oldu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 3, Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı ise Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Hırvatistan'ın Sveti Ivan Zelina kasabasında 23-26 Eylül'de düzenlenen turnuvadaki son maçında ev sahibi HAHK Mladost'u 5-1 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Erkek takımı ise aynı tarihlerde Slovenya'nın Predanovci kentinde düzenlenen Kulüpler Avrupa Hokey Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası'nda son maçında güçlü rakibi Kopenhag'ı 3-1 yenerek kupanın sahibi olmayı başardı.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu zaferlerin mimarı olan her iki takımımızın sporcularını ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Bizlere bu onuru yaşattılar. Teşekkür ediyorum. Bugün ülkemize iki Avrupa şampiyonluk kupasıyla dönüyoruz. Bu kupaları Türk milletine armağan ediyoruz. Her iki takımımız da sahalara kazanmak için çıktı ve bizleri onure ettiler ve her iki takımımız da aldıkları sonuçlarla Türkiye'nin gururu oldular. Bizleri ülkemizde destekleyen herkese başta yönetim kurulumuz olmak üzere sonsuz teşekkürlerimi sunuyor."

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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