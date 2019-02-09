Gaziantep Polisgücü: 3 - East Grinstead: 4

GAZİANTEP Polisgücü Hokey Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de karşılaştığı İngiltere ekibi East Grinstead takımına 4-3 mağlup oldu. Gaziantep ekibi, mağlubiyete rağmen mücadele ettiği A grubunu ikinci olarak bitirip dörtlü finale katılma hakkını elde etti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda A grubunda mücadele eden Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, üçüncü maçında İngiliz rakibiyle karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan ve ilk yarıyı 2-1 önde kapatan Türkiye ekibi, müsabakanın ikinci devresinde gördüğü sarı ve yeşil kartlarla eksik duruma düştü ve mücadeleyi 4-3 kaybetti.

Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ile birlikte karşılaşmayı izleyen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, İngiliz ekibin karşılaşmayı gerginlik yaratarak kazandığını söyledi. Hakemin de İngiliz ekibinin etkisinde kalarak verdiği kararlar ile karşılaşmayı kaybetmelerine etken olduğunu anlatan Karakan, "Tüm olumsuzluklara rağmen ilk iki maçını galibiyetle kapatan temsilcimiz dörtlü final oynamaya hak kazandı. Şimdi önümüzde iki maç daha var. Bu maçları kazanarak şampiyonluk kupasını Türkiye'ye götürmeyi umut ediyoruz" dedi.

- Hırvatistan

Kaynak: DHA