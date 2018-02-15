Gaziantep Polis Gücü Hokey Takımı Avrupa Şampiyonasına Hazır

Gaziantep Polis Gücü Hokey takımı, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Turnuvası hazırlıklarını tamamladı.

16-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonada Türkiye'yi temsil etmek için geçtiğimiz günlerde Prag'a giden Gaziantep Polis Gücü Hokey takımı burada 8 ülkeyle maç yapacak. Şampiyonanın hazırlıklarını yaptığı son antrenman ile tamamlayan takım ilk maçını yarın Slovakya ile yapacak. Sporcuların yüksek bir morale sahip olduğunu ifade eden Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü Hokey Takımı Teknik Direktörü Yusuf Kasım, Türkiye'nin temsil edileceği bu şampiyonayla ilgili bütün hazırlıkları tamamladıklarını ve yarın ilk maçı Slovakya ile yapacaklarını ifade etti. Teknik Direktör Kasım, "Takım oyuncularımızın moralleri yüksek. Gerekli hazırlıklarımızı bu gün gerçekleştirdiğimiz son antrenmanla tamamladık. Takımımız Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla karşılaşacak. Şampiyonayı başarıyla tamamlamak ve ülkemize derece getirmek istiyoruz. Turnuvada takımımız Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Ukrayna, Galler, Macaristan, Slovakya ve Slovenya takımları ile mücadele edecek. Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Turnuvasında ( Eurohockey İndoor Club Challenge I, Men) Gaziantep ve Türkiye'yi temsil etmek ben ve sporcularım için büyük bir onur kaynağıdır. Gaziantepli bir takımın Avrupa ve Dünya hokey liglerinde yer alması ve dünyanın en güçlü takımları karşısında maçlara katılması elbette ülkemiz için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

İlk maç Slovakya ile

Kafileyle birlikte Prag'a giderek sporcuların sürekli moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çalışan Gaziantep Polis Gücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan da, çalışmaların tamamlandığını yarın ilk maçı Slovakya ile aynı gün ikinci maçımızı ise Macaristan ile yapacağız. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyorum" dedi. Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü Genel Sekreteri İsmail Eryoldaş ise, şampiyonayla ilgili gerekli teknik çalışmaların tamamlandığını, sporcuların kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade ederek ekibin başarılı olması için gerekenlerin yapılmaya devam edeceğini dile getirdi. Genel Sekreter Eryoldaş, Polis Gücü Sporun Avrupa ve dünya hokey liglerinde güçlü bir ekip olduğunun da altını çizerek, Prag sonrası Mayıs ayı içerisinde kız ve erkek takımlarının 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında da yarışacağına dikkat çekti. - GAZİANTEP