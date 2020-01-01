Gaziantep, piyango talihlisini merak ediyor
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Gaziantep, piyango talihlisini merak ediyor

Şehirden detaylar İkramiyenin çıktığı seyyar biletçiden detaylar Talihliye pilet satan seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Gökhan Küldöken'in açıklaması Biletlerden detaylar Vatandaşlardan Mehmet Ağrı'nın konuşması GAZİANTEP - Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde...

01.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:49
Gaziantep, piyango talihlisini merak ediyor

Şehirden detaylar

İkramiyenin çıktığı seyyar biletçiden detaylar

Talihliye pilet satan seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Gökhan Küldöken'in açıklaması

Biletlerden detaylar

Vatandaşlardan Mehmet 'nın konuşması - Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan çeyrek biletlerden birinin satıldığı 'te, talihli büyük merak konusu oldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gaziantep, piyango talihlisini merak ediyor
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