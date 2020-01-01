Gaziantep, piyango talihlisini merak ediyor
Şehirden detaylar İkramiyenin çıktığı seyyar biletçiden detaylar Talihliye pilet satan seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Gökhan Küldöken'in açıklaması Biletlerden detaylar Vatandaşlardan Mehmet Ağrı'nın konuşması GAZİANTEP - Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde...
Şehirden detaylar
İkramiyenin çıktığı seyyar biletçiden detaylar
Talihliye pilet satan seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Gökhan Küldöken'in açıklaması
Biletlerden detaylar
Vatandaşlardan Mehmet Ağrı'nın konuşması GAZİANTEP - Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan çeyrek biletlerden birinin satıldığı Gaziantep'te, talihli büyük merak konusu oldu.