Gaziantep pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin sağlık durumu ne? - Haberler
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Gaziantep pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin sağlık durumu ne?

Gaziantep pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin sağlık durumu ne?
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Gaziantep Valiliği, pitbull cinsi 2 köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş adlı kız çocuğuna saldırmasına ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Olay hakkında Gaziantep pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye sağlık durumu ne, merak edildi.

GAZİANTEP (Haberler.com) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evlerinin bulunduğu sitede oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğa 2 pitbull cinsi köpek saldırdı. Araya girenlerin dakikalarca mücadele ettiği köpekler küçük kızı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor.

GAZİANTEP VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

"İlimizŞahinbey İlçesinde 22 Aralık 2021 günü saat: 14.30 sıralarında bir sitede oturan beş şahısaait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır.

Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili beş şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam altı şahıs gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar saniye saniye kamerada

2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar saniye saniye kamerada

Haberler.com - Gündem

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