GAZİANTEP Pazardan aldıkları peynirden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP Pazardan aldıkları peynirden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP Pazardan aldıkları peynirden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP Pazardan aldıkları peynirden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA
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