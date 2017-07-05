Gaziantep Parklarda F-4 Savaş Uçakları Sergileniyor

Gaziantep'teki Şahinbey ve Yeşilvadi parklarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterden düşürdüğü F-4 tipi 2 savaş uçağı sergileniyor.Gaziantep'in merkez Şahinbey İlçe Belediyesi, envanterden çıkarılan iki F-4 tipi savaş uçağını vatandaşlara sergilemek için 3 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden talepte bulundu. Talebin TSK tarafından olumlu karşılanması envanterden düşürülen ve 'Şehit Şahinbey' ile 'Şehit Karayılan' isimleri verilen F-4 tipi savaş uçakları, Şahinbey ve Yeşilvadi parklarında sergileniyor. 5 ay önce sergilemeye başlayan savaş uçaklarına yoğun ilgi gösterilen vatandaşlar, uçakların bilgilerinin yer aldığı tabelayı okuduktan sonra uçaklar ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, parkların ziyaretçi sayılarını arttırmak girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 yıl önce müracaatta bulunduk. Biz, 'Bu parklarımızda sergilenmek üzere savaş uçaklarından talep ediyoruz' dedik. Onlar da bizi sıraya koydular. Yaklaşık 2,5 yıl sonra bize sıra geldi. Bize ayrılan iki savaş uçağının bakımı onarımı, boyası yeniden yapıldı. Uçaklarımızın ismi 'Şehit Şahinbey' ve 'Şehit Karayılan'dır. Bu şehitlerimiz, Gaziantep düşman işgalinden kurtuluşunda büyük bir fedakarlık gösterdi. Bizler asker bir milletiz, Silaha karşı bizim ayrı bir ilgimiz var. Bu savaş uçakları sayesinde çok fazla ziyaretçi alıyoruz" dedi.