Gaziantep Pandemide Günlük 30 Bin Ton Fazla Su Tüketiyor
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Gaziantep Pandemide Günlük 30 Bin Ton Fazla Su Tüketiyor

05.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:49

Pandemi sürecinde virüsten korunmak için normal dönemlere göre daha fazla hijyene dikkat edilmesi, yaşam alanlarında su tüketimini de büyük oranda arttırdı.

Pandemi sürecinde virüsten korunmak için normal dönemlere göre daha fazla hijyene dikkat edilmesi, yaşam alanlarında su tüketimini de büyük oranda arttırdı. GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep'de pandemide günlük su tüketiminin yüzde 20 arttığını söyledi

Gaziantep Pandemide Günlük 30 Bin Ton Fazla Su Tüketiyor

Kaynak: DailyMotion.com

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