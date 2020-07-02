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Gaziantep pandemi sürecinde ihracat rekoru kırdı

Gaziantep, açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarına göre 648 milyon 540 bin 19 dolar ihracat gerçekleştirerek pandemi sürecinde tarihin en yüksek haziran ayı ihracat rakamına ulaştı.

Gaziantep pandemi sürecinde ihracat rekoru kırdı
02.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:32

Gaziantep, açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarına göre 648 milyon 540 bin 19 dolar ihracat gerçekleştirerek pandemi sürecinde tarihin en yüksek haziran ayı ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bir önceki aya göre yüzde 34 artış gösteren ihracat rakamı ve normalleşmenin ihracata olan olumlu yansımaları için "Nefes aldık" dedi.

Salgın sebebiyle tüm dünyada sancılı bir süreç yaşandığını ve geçtiğimiz aylarda Gaziantep ekonomisinin de bu salgından ciddi anlamda etkilendiğini belirten Yıldırım, haziran ayı ihracat rakamlarıyla adeta bir sıçrama gerçekleştirdiklerini belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi elektrik tüketiminin de çarkların hızlı bir şekilde dönmeye başladığının habercisi olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, "OSB'de haziran ayında 426 milyon 951 bin 150 KWH elektrik tüketilmiş. Yani bir önceki aya göre yüzde 36 gibi önemli bir oranda artış var. İhracatımıza da yüzde 34 oranında yükselişle yansıdı. Çok şükür Gaziantep'in çarkları hızla dönmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Haziran ayı ihracat rakamlarının mayıs ayına göre tüm Türkiye'de yüzde 35 artarak 13 milyar 469 milyon dolar şeklinde gerçekleşmesinin yüzleri güldürdüğünü ve ekonomik düzene can suyu olduğunu aktaran Yıldırım şöyle devam etti:

"Yılın ilk 6 ayında ise 3 milyar 447 milyon dolar ihracat ile geçen yılın aynı döneminin yüzde 4,5 geride kaldığımız görünüyor. Ancak haziran ayı rakamları toparlanmanın başladığını net şekilde gösteriyor. Yaklaşık 13,5 milyar dolar olan Türkiye haziran ayı ihracatına olan katkımız yüzde 5,1 Türkiye'nin bir önceki yıla göre ortalama artışı yüzde 15,8'ken bizim haziran ayındaki artışımız yaklaşık yüzde 52 Bu rakamlar çok önemli. Tüm kalbimle inanıyorum ki pandemi salgınını tamamen bertaraf ederek, kesin bir kontrolü sağlayarak büyük bir sıçrama elde edeceğiz. Kaybettiğimiz ayları telafi edeceğiz."

"Yeni pazarlar, yeni fırsatlar için kolları sıvadık"

Covid-19 salgınının büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla birlikte dünya ticaretinde hareketlenmenin artacağını; yeni ihtiyaçların, alanların ve fırsatların ortaya çıkacağını belirten Yıldırım, "Gaziantep Ticaret Odası olarak bu süreci nasıl değerlendiririz, neler yapabiliriz bunlar için çaba sarf ediyoruz. 'Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz' de bu anlamda üyelerimizin her zaman yanında. Organize ettikleri Hedef Pazar: Balkanlar webinar serisiyle Balkan ülkelerini mercek altına aldılar; potansiyel sektörleri, yeni fırsatları, Avrupa ülkelerine olan ihracatımızı artırmanın yollarını üyelerimizin de katılımıyla ticaret müşavirlerimizle birlikte değerlendirdiler. Biz pandemi sonrası yeni pazarlar, yeni fırsatlar için kolları sıvadık. Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz aracılığıyla pek çok üyemize hizmet veriyor, önemli oranda geri bildirimler alıyoruz. Bu vasıtayla üyelerimize de seslenmek istiyorum. Gelin nokta atışı ihracat ve yeni pazarları keşfetmek için yol arkadaşınız olalım. Uzman ekibimizle birlikte yeni ihracat rotaları çizelim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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