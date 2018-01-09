Gaziantep Özel-Belediye Hoparlöründen 'Soba Zehirlenmesi' Uyarısı
Özel-Belediye hoparlöründen 'soba zehirlenmesi' uyarısıGaziantep'in İslahiye İlçesinde belediye tarafından hoparlörler aracılığıyla sabodan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı anonsu yapıldı.
Özel-Belediye hoparlöründen 'soba zehirlenmesi' uyarısı
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde belediye tarafından hoparlörler aracılığıyla sabodan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı anonsu yapıldı.
İslahiye Belediyesi tarafından, şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı hoparlörler aracılığıyla uyarı anonsu yapıldı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta, "İlçemizde şiddetli rüzgardan dolayı soba zehirlenmesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önemle rica olunur" uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşların gece yarısından sonra sobaya kömür atmamaları yönünde uyarılarda bulunarak dikkatli olmalarını istedi.