Gaziantep oyunları bir kitapta topladı
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Gaziantep, Güncel

Gaziantep oyunları bir kitapta topladı

Gazeteci ve Araştırmacı Yazar Ali Atalar'ın son kitabı olan "Gaziantep Çocuk Oyunları' kitabı yayınlandı.

02.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:31
Gaziantep oyunları bir kitapta topladı

Gazeteci ve Araştırmacı Yazar Ali Atalar'ın son kitabı olan "Gaziantep Çocuk Oyunları' kitabı yayınlandı. 300 sayfa olarak hazırlanan kitapta 210 yöresel oyunun oynanış şekilleri ve kuralları yer alıyor.

Daha önce 7 adet araştırma ve iki adet öykü kitabı yayınlayan Gazeteci Ali Atalar son kitabını kaybolmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarına ayırdı. Yeni yayınlanan kitabı ile ilgili olarak bilgi veren Ali Atalar, unutulmaya yüz tutmuş ve birçoğunun da unutulduğu, çocukların evde, sokakta oynadığı oyunların derlendiği kitabın araştırmacılara da kaynak olacağını söyledi. Daha önce, Osmanlı dönemi Antep Evleri, Gaziantep Folklörü, Gaziantep Kültüründe Oyun, Saklı Sanatlar, Tarihe Tanıklık Eden Evler, Gaziantep Hamam Kültürü ve Tarihi hamamlar, Osmanlıdan Günümüze Bakır sanatı gibi araştırma kitapları yayınladığını ifade etti. Ali Atalar" Çocukların dünyasına ortak olmanın en doğal yolu oyundur. Çocuklar kendilerini bebeklikten itibaren oyun yoluyla tanımaya başlarlar. Oyunlar çocukların iç dünyasını yansıtır ve çevresiyle bağ kurmasını sağlar. Çocuklar oyunlar sayesinde özgüven kazanır, kendini ifade etmeyi öğrenirler. Çevresine saygılı olmayı, işbirliği yapmayı ve analiz yaparak sorgulamayı öğrenirler. Çocuklar korku ve acılarının üstesinden gelmeyi oyun ve oyuncaklar sayesinde başarırlar. Çocukları tanımanın yolu oyunlardır. Oyun, belli kurallar çerçevesinde oynanan, hem çocuklar hem de yetişkinler için aynı zamanda eğlence olarak ta değerlendirilmektedir. Oyunlar her ne kadar eğlenme amacı olarak görülse de oyun, çocuğun gelişimini tamamlayan ve kültürel yapının sürekliliğini sağlayan bir olaydır. Bu kitapta çocukların, gençlerin ve genç kızların oynadığı oyunlardan örnekler yer almaktadır. Kitapta, oyuna başlamadan önce ebe veya eş seçimi için yapılan uygulamalar, oyunların sonunda verilen cezalar, çocukların kendi ürettiği oyuncaklarla ve aletlerle oynadıkları oyunlar yer almaktadır. "Gaziantep Çocuk Oyunları" kitabı, hepimizin zihninde yer eden, okuduğunuz zaman 'Bende bunu oynamıştım' diyeceğiniz oyunları, tekerlemeleri, bilmeceleri, oynama şekil ve kurallarını bulacaksınız. Unutulmaya yüz tutmuş ve hatta unutulmuş çocuk oyunlarımızı tekrar anımsayabilmek için keyifle okuyabileceğiniz bu kitap yeni yetişen araştırmacılara da kaynak olacaktır" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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