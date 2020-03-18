GAZİANTEP Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
18.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:17
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatklerinde Nizip-Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Nizip yönüne giden Mehmet Yavuz'un kullandığı 27 JB 467 plakalı motosiklet, kavşakta Mehmet Yıldız yönetimindeki 27 L 8486 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen motosikletten savrulan sürücüsü Mehmet Yavuz yaralandı. Motosiklet sürücüsü kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: DHA