Gaziantep Otomobil, Yolcu Minibüsüne Çarptı 7 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, otomobilin, yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hassa karayolundaki Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Hüseyin Keşikçe yönetimindeki 31 KE 215 plakalı otomobil, İskenderun- İslahiye arası yolcu taşıyan Muzaffer Şahin'in kullandığı 27 K 5011 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Keşikçe ile yanında bulunan Melike Daşkın (15), Sıdıka Işık (15), Elifnur Şahan (2), Yaşar Yılmaz (17), Ezgi Gül Demir(16) ile minibüste yolcu olarak bulunan Sabahat Çoban (24) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Hüseyin Keşikçi, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.