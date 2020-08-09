GAZİANTEP Otomobil uçurumdan yuvarlanırken, kapıyı açıp yola atladı Otomobil uçurumdan yuvarlanırken, kapıyı açıp yola atladıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Zeki Gürgür (37), kontrolünden çıkan otomobilden, uçurumdan yuvarlanmadan kapıyı açarak, kendisini yola attı.

Otomobil uçurumdan yuvarlanırken, kapıyı açıp yola atladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Zeki Gürgür (37), kontrolünden çıkan otomobilden, uçurumdan yuvarlanmadan kapıyı açarak, kendisini yola attı. Kazada yaralanan Gürgür'ün vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

Kaza, dün gece saatlerinde, İslahiye- Hasanbeyli yolunda meydana geldi. İslahiye yönüne giden Zeki Gürgür yönetimindeki 34 HT 4805 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Bu sırada sürücü Gürgür, otomobilin kapısını açarak, kendisini yola attı. Kazada yaralanan Gürgür'ün ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gürgür, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan Zeki Gürgür'ün vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Otomobil ise çekiciyle devrildiği yerden alındı.

Kaynak: DHA