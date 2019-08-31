Gaziantep otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

31.08.2019 21:03

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen R.K. yönetimindeki 27 ACP 012 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Talip A.?nın kullandığı 27 MA 5471 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan Talip A. yaralandı. Yaralı, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Talip A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA