GAZİANTEP Otomobil içinde koyunlarla yolculuk Otomobil içinde koyunlarla yolculukGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,Osman Çakmaklı,aldığı koyun ve kuzuları otomobilin arka koltuğunda taşıdı.

Otomobil içinde koyunlarla yolculuk

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,Osman Çakmaklı,aldığı koyun ve kuzuları otomobilin arka koltuğunda taşıdı.

İslahiye Çevre yolunda hareket halindeki otomobilin arka koltuk ve bölümünde dışarı bakan koyunlar ilginç görüntü oluşturdu.Arka koltuk ve bagaj kısmında bulunan 3 koyun ve 3 kuzu yol boyunca dışarıyı seyrederek yolculuk etti.Küçükbaş hayvan besicisi Osman Çakmaklı,Boğaziçi Mahallesi'nde satın aldığı koyun ve kuzuları 01 FK 024 plakalı otomobilinde sıkışıklık olmaması için arka koltuğu çıkartıp bagaj bölümüyle birlikte yükledi.Çevre yolunda otomobilin içinde yapılan yolculuğu görenler şaşırırken,kırmızı ışıkta durunca karşılaştıkları bu durumu cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: DHA