Gaziantep Otomobil Direğe Çarptı Mühendis Öldü, Arkadaşı Polis Yaralı

Gaziantep'te havalimanında görevli mühendis Hüseyin Özay (24) kullandığı otomobilin kontrolünü yitirerek tramvay yolundaki direğe çarptı. Kazada sürücü Özay öldü, yanındaki arkadaş polis memuru Hüseyin Doğan (24) ise yaralandı.

Kaza, dün gece Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Özay arkadaşı olan Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevle polis memuru Hüseyin Doğan ile dolaştığı sırada 11 AU 011 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Özay'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay hattındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, yaralanan Özay ve Doğan, çağırılan ambulansla, Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Özay, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Doğan ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.