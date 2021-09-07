Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Eren P. idaresindeki 27 KN 911 plakalı otomobil, İpek Yolu Şehir Gösteren mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi de ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanığı Harun Aksüt, gazetecilere, Başpınar istikametine gittiğini, otomobilin karşı yönden geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Otomobilin fren seslerini duydum. Refüje çarparak, direğe çarptı, direk önümüze düştü. Direğin parçaları üstümüze savruldu. Allah'ın yanında bir iyiliğim varmış ki sadece sağa kaçıp durmayı hesapladım ve şans eseri yanımda araba yoktu. Sağ şeride geçince yerimden kımıldayamadım, şoka girmiştim. Saniyelerle hayatta kaldım, mucize oldu. Allah'ıma çok şükür yara almadık."

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Yol kan gölüne döndü! İki gün arayla koyun sürüsüne dalan araçlar, 85 koyunu öldürdü
Yol kan gölüne döndü! İki gün arayla koyun sürüsüne dalan araçlar, 85 koyunu öldürdü
DAMAT, HURDA ARACIN ÖN TARAFINDAN GELİN MASASI YAPTI
DAMAT, HURDA ARACIN ÖN TARAFINDAN GELİN MASASI YAPTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Defne Samyeli Melisa Şenolsun
Spor Diego Marcao Çağdaş Atan Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:39:31. #1.15#

title