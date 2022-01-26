Gaziantep otogarının kapalı alanı çökme riskine karşı yayalara kapatıldı

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çökme riski bulunan şehirlerarası otobüs terminalinin kapalı alanı, yaya geçişlerine kapatıldı. Yolcuların dışarıdan peron kısmına geçtiği ve otobüs seferlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Gaziantep'te bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle otogarın çatısına yoğun kar birikti. Üzerindeki kar kütlesinin tehlike oluşturacağı gerekçesiyle otogar yönetimi, kapalı alanı tedbiren vatandaşların geçişine kapattı. Otobüs seferleri sürerken, kapalı alanda sık sık anonslar yapıldı, halk perona dışarıdan alındı.

Görevliler de otogara gelenleri kapalı alana almayıp otobüslerin bulunduğu perona yönlendirdi.