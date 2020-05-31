Gaziantep Otogarı'nda terhis sevinci
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Gaziantep Otogarı'nda terhis sevinci

- Gaziantep Otogarı'nda terhis yoğunluğu ve sevinci Korona virüs salgını nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir ay ertelenen terhisler bugün tekrar başladı.

31.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:40

- Gaziantep Otogarı'nda terhis yoğunluğu ve sevinci

GAZİANTEP - Korona virüs salgını nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir ay ertelenen terhisler bugün tekrar başladı. Gaziantep'te de terhis olan askerler otogarda yoğunluğa neden oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında bir ay süreyle ertelediği terhisler bugün yeniden başladı. Başlayan terhis işlemlerinin ardından Türkiye genelinde yaklaşık 66 bin askerin terhis olması beklenirken, Gaziantep'te de 300'ü aşkın askerin terhis işlemi başladı. Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden bir olan Gaziantep'te, askerlerin kışlalardan bireysel çıkışlarına ise izin verilmedi.

Kentte, terhis olan askerler, kışlalardan otobüslerle alınarak Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne bırakıldı. Terhis işlemleri tamamlanan askerler, otogarda yoğunluk oluştururken, askerlerin maske ve eldiven takması ise dikkat çekti.

Terhis işlemleri tamamlanan askerlerin birçoğu, korona virüs süreci nedeniyle normalden daha fazla askerlik yaptıklarını ama sonunda terhis oldukları için mutlu olduklarını vurguladı. Bazı askerler ise mutluluk ve gururun yanında ailelerine ve memleketlerine kavuşacakları için heyecan yaşadıklarını da söyledi.

Gaziantep Otogarı'nda terhis sevinci

Kaynak: İHA

Manşet

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