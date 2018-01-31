Gaziantep Otobanında İlginç Görüntü
AFRİN HAREKATI'NDA 12. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gaziantep Otobanında İlginç Görüntü

Gaziantep’te bir araçtan fırladığı tahmin edilen tekerlek, bir süre otobanda araçlarla birlikte ilerledi.

Gaziantep Otobanında İlginç Görüntü

Gaziantep'te bir araçtan fırladığı tahmin edilen tekerlek, bir süre otobanda araçlarla birlikte ilerledi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otobanı'nda Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden Osmaniye istikametine seyir halindeki araçların sürücüleri ilginç bir olayla karşılaştı. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen lastik, bir süre otobandaki araçlarla birlikte seyretti. Toplam 3 şeritli yolun önce en sol şeridinde yuvarlanan lastik, daha sonra en sağına doğru yöneldi. Burada refüje çarpan lastik, tekrar sol şeride geçerek yere düştü.

Sürücülerin erken fark ettiği tekerlek sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, şans eseri kazaya neden olmadı. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et