BAHÇE, OSMANİYE (İHA) - - Gaziantep- Osmaniye D-400 Karayolu ulaşıma kapatıldı

Sürücülerin geçişine izin verilmeyen karayolunda polis ekipleri zaman zaman "Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun trafiğe kapalı" olduğu anonsu yaptı

OSMANİYE - Gaziantep-Osmaniye D-400 Karayolu Bahçe ilçesi girişinde yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sürücülerin geçişine izin verilmeyen karayolunda polis ekipleri zaman zaman "Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun trafiğe kapalı" olduğu anonsu yaptı.

Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamaması içinde bir dizi tedbirle Alındı. Bu kapsamda Gaziantep-Osmaniye D-400 Karayolu Bahçe ilçesinin girişinden itibaren trafiğe kapatıldı. Yolda uzun kuyrukların oluşmasının önüne geçmek isteyen polis ekipleri de zaman zaman Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun trafiğe kapalı" olduğu anonsu yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

Yol durumunu yerinde inceleyen Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçemiz içerisinden geçen hem TAG otoyolu hem de D-400 Karayolu kar ve tipi yağışından dolayı şuanda bir süreliğine yol kapatılmış durumdadır. Yoğun çalışmalar çerçevesinde yol yakın bir zamanda trafiğe açılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan yolun trafiğe kapalı olmasını bilen bazı vatandaşlarda zorlu koşulları eğlenceye dönüştürerek kartopu oynamayı ihmal etmedi.