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Gaziantep OSB'ye "Güvenli Hizmet Belgesi" verildi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğüne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı önlemlerden dolayı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "Güvenli Hizmet Belgesi"nin verildiği bildirildi.

Gaziantep OSB'ye
23.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:08

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğüne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı önlemlerden dolayı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "Güvenli Hizmet Belgesi"nin verildiği bildirildi.

Gaziantep OSB'den yapılan açıklamaya göre, TSE'nin hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı şartlarını tam olarak yerine getirerek, "Güvenli Hizmet Belgesi"ne hak kazanan OSB'nin belgesi, mütevelli heyet başkanı da olan Vali Davut Gül tarafından törenle teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gül, Gaziantepli sanayicilerin Kovid-19 salgınıyla mücadelede örnek bir tutum sergilediğini belirtti.

Salgınla mücadelede sanayicilerin büyük bir özveri ve fedakarlık gösterdiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Toplum sağlığının korunması ve tedarik zincirinin kırılmadan üretimin devam etmesi için tüm tedbirleri tam olarak aldılar. Bu durumu sanayi tesislerimize yaptığımız ziyaretlerde de gördük. Bu ziyaretler sonrası Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin, Türkiye'nin en sağlıklı üretim bölgesi olduğunu söylemiştik. Güvenli Hizmet Belgesi ile bu durum tescillenmiş oldu. Emeği geçen OSB yöneticilerimize ve tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz."

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek ise belgenin önemine işaret ederek, "Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan ilk OSB olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sağlığın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Gerek çalışanlarımızın gerekse toplumun sağlığı birinci önceliğimizdir. Bu amaçla OSB yönetimi olarak salgının ilk gününden itibaren etkin tedbirler alarak salgınla başarılı bir şekilde mücadele ettik. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak eğitim, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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