Gaziantep OSB'nin elektrik tüketimi ekimde yüzde 12,7 arttı
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Gaziantep OSB'nin elektrik tüketimi ekimde yüzde 12,7 arttı

02.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:12
Gaziantep OSB'nin elektrik tüketimi ekimde yüzde 12,7 arttı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde, elektrik tüketimi ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 508 milyon 311 bin kilovatsaat oldu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde, elektrik tüketimi ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 508 milyon 311 bin kilovatsaat oldu.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'in sanayi alanındaki gelişiminin devam ettiğini bildirdi.

Bu anlamda sanayi bölgelerinin büyümesinin en önemli göstergeleri arasında bulunan elektrik tüketiminin Gaziantep OSB'de her geçen gün arttığına işaret eden Gül, "Gaziantep OSB, ekim ayı elektrik tüketimi 508 milyon 311 bin kilovatsaat olarak gerçekleşti. Yani geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artış sağlandı. Bu tüketim bugüne kadar gerçekleşen en yüksek elektrik çekiş miktarıdır. Kentimize ve ülkemize hayırlı olsun. Gaziantep üretiyor, Türkiye büyüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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