Gaziantep OSB'de korkutan yangın

GAZİANTEP - Gaziantep 1. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı.

Gaziantep 1. Organize sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasından henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeyi siyah dumanlar sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA