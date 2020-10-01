Gaziantep OSB'de geçen ay 487,2 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) elektrik tüketiminin eylül ayında 487 milyon 209 bin kilovatsaate ulaştığını belirterek, OSB'nin böylelikle bugüne kadar gerçekleşen en yüksek tüketim miktarına ulaştığını bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) elektrik tüketiminin eylül ayında 487 milyon 209 bin kilovatsaate ulaştığını belirterek, OSB'nin böylelikle bugüne kadar gerçekleşen en yüksek tüketim miktarına ulaştığını bildirdi.

Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep OSB'nin 2020 yılı eylül ayı elektrik tüketiminin 487 milyon 209 bin kilovatsaat olarak gerçekleştiğini belirtti.

OSB'nin geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimini yüzde 12,4 artırdığı bilgisini veren Gül, "Bu tüketim bugüne kadar gerçekleşen en yüksek elektrik miktarıdır. Gaziantep üretiyor, Türkiye büyüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar