Gaziantep OSB'de fabrika yangını, duman gökyüzünü kapladı-2 Gaziantep Başpınar 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın devam ediyor.

Gaziantep Başpınar 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangın çıkan fabrikada elyaf üretimi yapıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİHasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP

Kaynak: DHA