Gaziantep OSB'de çarklar daha hızlı dönüyor

06.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:50

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, OSB'de elektrik tüketiminin ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 arttığını belirterek, sanayide işlerin yoluna girdiğini bildirdi.

Şimşek, yazılı açıklamasında, Gaziantep OSB'nin 5 bölgesiyle 43 milyon 250 bin metrekare alana sahip olduğunu belirterek, bu sayede "Türkiye'nin en büyük OSB'si" unvanına sahip olduğunu vurguladı.

Gaziantep OSB'de elektrik tüketiminin yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttığını ifade eden Şimşek, "Ekim ayında ise elektrik tüketiminde tarihi bir rekor kırıldı. Ekim ayında elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Şimşek, enerji tüketimindeki artışın, üretimdeki ve istihdamdaki artışın da göstergesi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tüketilen toplam elektriğin yüzde 3'ünü Gaziantep OSB'deki sanayi tesisleri tüketmektedir. Enerji tüketimindeki artış, sanayideki çarkların daha hızlı dönmeye başladığının, işlerin yolunda gittiğinin de göstergesidir. Sanayide işler yoluna girdi. Sanayi tesislerimizin kapasite kullanım oranları ve istihdam her gün artıyor. Enflasyonun tek rakamlara düşmesi ve son üç ayda yüzde 10 faiz indiriminin etkisi üretime yansımaya başladı."

Gaziantep için ayrıcalık talebi

Türkiye'nin kalkınması için üretimin desteklenmesinden başka çarenin olmadığına dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"Gaziantep bir ayrıcalık istiyor. Bölgenin yükünü çekiyoruz. Gaziantep, devletimize, hükümetimize her zaman en büyük desteği vermiştir. Üreten bir şehiriz. Aynı zamanda 500 bin Suriyeliyi misafir ediyoruz. Sanayiciler olarak, devlet ve bankalardan Gaziantep'e ayrıcalık tanımalarını istiyoruz. Üretimde, ihracatta ve istihdamdaki gücüne rağmen komşu illere verilen teşviklerden yararlanamadı. Gaziantep artık devletin teşvikleri konusunda daha fazla dikkate alınmalı ve öncelikli teşviklerden faydalanma imkanına sahip olmalı."

Kaynak: AA