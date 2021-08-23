Berke Gürbüz Gaziantep FK'da
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Berke Gürbüz Gaziantep FK'da

Berke Gürbüz Gaziantep FK'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, Ankaragücü'nün genç futbolcusu Berke Gürbüz'ü 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ankaragücü'nün genç futbolcusu Berke Gürbüz'ü 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Ankaragücü kadrosunda yer alan genç futbolcu Berke Gürbüz'ü kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, 18 yaşındaki yeni transfer Berke Gürbüz ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ankaragücü'nde forma giyen 2003 doğumlu orta saha futbolcusu Berke Gürbüz ile beş yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Berke Gürbüz, kendisini beş yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Berke Gürbüz'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında uzun yıllar boyunca başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Berke Gürbüz Gaziantep FK'da
Berke Gürbüz Gaziantep FK'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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