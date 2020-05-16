Gaziantep Olay Gazetesi okurlarına maske hediye ediyor
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Gaziantep Olay Gazetesi okurlarına maske hediye ediyor

Gaziantep'te 28 yıldır faaliyet gösteren Gaziantep Olay Gazetesi, korona virüsle mücadelede 'Biz de Varız' sloganıyla okurlarına maske dağıtıyor.

Gaziantep Olay Gazetesi okurlarına maske hediye ediyor
16.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:13

Gaziantep'te 28 yıldır faaliyet gösteren Gaziantep Olay Gazetesi, korona virüsle mücadelede 'Biz de Varız' sloganıyla okurlarına maske dağıtıyor.

Gaziantep'in en önemli yayın guruplarından birisi olan Olay Medya Grubu bünyesinde 28 yıldır yayın yapan Gaziantep Olay Gazetesi, geçmiş yıllarda okurlarına kupon karşılığı mezar vererek adını duyurmuş, birçok kampanya ile okurlarını ödüllendirmişti. Olay Gazetesi, bu kez de bayilerden Olay Gazetesi alan okurlarına maske hediye ederek yeni bir ilke imza atıyor. Korona virüs salgınına yönelik alınan önlemler çerçevesinde maske takma zorunluluğu getirilen Gaziantep'te okurlarını maskesiz bırakmak istemeyen Gaziantep Olay Gazetesi, 22 Mayıs Cuma günü bayilerde gazetelerle birlikte maske dağıtımına başlayacak.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Olay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Maraş, 28 yıldır sürekli Gazianteplilere hizmet eden Gaziantep Olay Gazetesinin, geçmişte olduğu gibi yine ilklere imza atarak yoluna devam ettiğini ifade etti. Erol Maraş, geçmişte mezar, makarna, ekmek, ansiklopedi ve buna benzer bir çok promosyon yapıldığını sözlerine ekleyerek, "Biz, 28 yıldan beri Olay Gazetesi olarak her zaman ilkleri gerçekleştirdik. Gaziantep'e ilk ofset gazeteciliği getirerek çağ atlattık. Aynı zamanda çeşitli tarihlerde kuponlu promosyonlarla dünyada bir ilke imza atarak mezar verdik. Daha sonra bir yerel gazete olarak ekmek, makarna, ansiklopedi ve buna benzer ürünlerle okuyucularımızı sürekli ödüllendirdik. Yine korona günlerinde Olay Gazetesi olarak, bulunmayan maskeleri kuponsuz ve ücretsiz olarak her okuyucumuza vereceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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