GAZİANTEP Okuldan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı Okuldan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandıGAZİANTEP'te, bir okulun pencerelerinin demir korkuluklarını, demir sopa ile esneterek içeriye girip, hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Okuldan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı

GAZİANTEP'te, bir okulun pencerelerinin demir korkuluklarını, demir sopa ile esneterek içeriye girip, hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Perilikaya Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda, geçen hafta içerisinde hırsızlık meydana geldi. Okul idarecilerinin ihbarının ardından çalışma başlatan polis, okulun çevresindeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda, gece geç saatlerde okula gelen ve birinci kattaki pencerenin demirlerini, başka bir demir yardımıyla esnettikten sonra tırmanarak içeri giren şüphelinin hırsızlık yaptığı belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli, polisin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA